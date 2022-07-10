台中市電動公車已有240輛上路營運，今年再獲中央核定補助66輛，下半年陸續交車完成塗裝後，總數量將達到306輛，超前完成今年度290輛的目標。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市電動公車車頭車尾塗裝，統一採「白底綠閃電」圖案，強調能源、環保與快速便捷意象，車身則依六大幹線專屬色系包裝，方便公車族一眼就能清楚辨識。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市電動公車車頭車尾塗裝，統一採「白底綠閃電」圖案，強調能源、環保與快速便捷意象，車身則依六大幹線專屬色系包裝，方便公車族一眼就能清楚辨識。（交通局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市已有240輛電動公車上路營運，今年再獲中央核定補助66輛，交通局長葉昭甫10日表示，為方便民眾識別，電動公車的車頭車尾統一塗裝為白底綠閃電圖案，車身則配合六大路廊幹線公車專屬色系包裝，搭配智慧站牌設施，更友善公車族，歡迎市民踴躍體驗綠色運輸服務。

葉昭甫表示，台中市電動公車數量將達306輛，數量居全國之冠；其優勢在於能源使用效率高、乘坐平穩舒適、行駛安靜低噪無空汙。近年透過幹線公車電動化、優先核予經營業者路權等政策，鼓勵客運業者採用，擴大電動公車車隊規模有成。

葉昭甫說，「白底綠閃電」圖案，強調能源、環保與快速便捷意象；配合7月1日起在市區六大路廊推動幹線公車，一路到底不轉彎，車體車身以各路線專屬色系塗裝，市區公車族可以更清楚識別各路線的綠閃電，更身體力行低碳挺環保。

交通局說明，台中客運原201路公車上半年獲中央補助22輛電動公車，今年7月1日已轉型為200路幹線公車（中興幹線），行經多所學校、醫院、景點，及其它運輸節點；將持續配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」政策，加速將市區公車汰舊換新為電動公車，待陸續完成採購、交車並塗裝完成後，即可上路疏運。

此外，智慧型站牌讓民眾不必枯等，目前台灣大道、崇德路及北屯路等幹線路廊都已密集設置，交通局今年將在中清路、復興路，及大里中興路等幹線路廊陸續增設智慧型站牌及候車亭，讓市民公車族享受更友善的大眾運輸服務。