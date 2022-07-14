響應2050年全球淨零碳排目標及EV100(運輸工具電動化)趨勢，台泥所屬台灣通運倉儲，2022年向瑞典卡車龍頭SCANIA訂購兩輛26噸級純電動大貨車，預計今年8月抵台，第四季掛牌，投入台通車隊提供綠色物流服務，成為亞太區域第一輛上路營運的26噸純電動大貨車。

SCANIA 26噸純電動大貨車配有300kWh電池容量，行程可達250km。自2021年夏天於歐洲推出後，廣受市場好評。26噸純電動大貨車比起同樣噸位的傳統柴油大貨車，減碳效益可以達到25％，一年下來等同於造林1.5公頃。

取得兩輛純電動大貨車後，台灣通運計畫2023年至少再添購3輛，也公開邀請其他致力環境永續的企業攜手共進。由於台灣2024年要開徵碳費，台通將提前布局在綠色物流的新商業模式，致力取得符合範疇三(取得控制其他公司排放源)使用電動大貨卡碳排放減量效益(或碳權)。