由行政院推動的「種樹百里2.0計畫」，意在改善台1線屏鵝公路景觀，不料因在暑假施工、線道緊縮，導致完全負荷不了龐大的出遊車潮，上周六日即爆出大塞車引民怨。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警察局與公路總局協商後，決議本周起凡假日就暫緩施工，恢復4線道通行，直到暑假結束，同時比照年假交通規畫疏導車流。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

由行政院推動的「種樹百里2.0計畫」，意在改善台1線屏鵝公路景觀，不料因在暑假施工、線道緊縮，導致完全負荷不了龐大的出遊車潮，上周六日即爆出大塞車引民怨，為此，屏東警察局與公路總局協商後，決議本周起凡假日就暫緩施工，恢復4線道通行，直到暑假結束，同時比照年假交通規畫疏導車流。

屏東縣警察局指出，因疫情趨緩加上適逢暑假，行駛台1線前往墾丁及台東旅遊車潮大量湧現，據統計，9日水底寮南下總車流量為3萬820輛，10日北上總車流為3萬129輛，都高於今年端午連假南下及北上單日的最高車流量，而本周末國旅補助上路後，研判出遊朝會更多，預估16、17日的南下、北上車潮都會高於3萬2000輛。

為此，警方與公路總局第三工程處協調聯繫後，決定施工路段（水底寮至楓港）於暑假假日期間暫緩施工，恢復雙向4線車道通行，同時比照年假規畫相關交通疏導措施因應，以利車流疏解。

警方表示，針對水底寮易壅塞路段，周六上午8時起啟動南下調撥車道，周日下午2時啟動北上調撥車道，並規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段待命，以快速排除交通事故及機動疏導。

警方說，預判南下車潮會在周六早上8時至下午3時、北上車潮會在中午12時至晚上8時達到最高峰，建議北返用路人錯開上開時段出發，以減少壅塞在道路上的時間，做個聰明的用路人。