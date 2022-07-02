台61線西濱快速公路昨(1日)上午10時許發生一起2死重大車禍事故，一名楊姓男子駕駛砂石車行經121.6公里匝道前時，正巧遇上公路總局包商正在進行道路測量，楊男疑似因彎腰撿拾打火機，在未減速下撞上工程車，導致現場2名工人慘死，警方事後調查，楊男駕照竟早已被扣點吊銷，昨天屬於無照駕駛，目前已遭警方移送檢方偵辦。

西濱2死車禍，砂石車撞死2工人，辯撿打火機卻「無照」駕駛。(謝明俊翻攝)

據了解，發生事故的單位為公路總局第二區養護工程處的委外廠商，昨天上午進行路面施工時，依規定擺放交通錐在後方警示，未料楊男駕駛砂石車行經時，卻彎腰撿打火機，未注意前方路況，直接自後方猛力衝撞。

西濱2死車禍，砂石車撞死2工人，辯撿打火機卻「無照」駕駛。(謝明俊翻攝)

當時正好有2名工人在現場進行測量工作，1位在路面，1位則在車上，2人遭到猛烈撞擊後，車外的工人當場當場倒地昏迷，另一位則是在昏倒在駕駛座上，警消到場後將2人緊急送醫，急救後雙雙不治。

肇事的楊姓駕駛並無大礙，則下車呆站在路肩，警方事後調查，楊男公的駕照早已遭扣點吊銷，因此屬於無照駕駛，目前已將楊南移送法辦。