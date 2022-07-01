台61線通霄匝道重大車禍 2工人遭貨車直撞1死1命危

台61線上午發生重大車禍意外。苗栗縣通霄北向121.6公里匝道旁，一輛大貨車疑似未注意前方正在施工，直接衝撞工程車，現場一片狼藉，2名現場工程交管人員遭撞飛，警消獲報到場時已無生命跡象，目前送醫搶救中，其中一人已確定死亡，警方正釐清肇事原因中。

台61線通霄匝道重大車禍，2工人遭貨車直撞1死1命危 。(謝明俊翻攝)

台61線通霄匝道重大車禍，2工人遭貨車直撞1死1命危 。(謝明俊翻攝)

據了解，發生事故的單位為公路總局第二區養護工程處的委外廠商，上午進行路面施工時，遭到一輛大貨車直接衝撞，目前警方還在現場善後並釐清肇事原因。