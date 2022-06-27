李男的機車掉進田間。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗24歲李姓男子27日早上10點多，騎機車行經西濱公路台61線94K處，與陳姓貨車駕駛發生擦撞，李男連人帶車摔到一旁2米深的稻田中，導致左腳骨折，所幸送醫後無大礙。

竹南警察分局獲報後，警員白宇翔、張以青立即趕赴現場處理，消防局竹南分隊也到場救援，李男左小腿2處撕裂傷，救護人員協助將他從田中救出來，並清洗傷口、包紮止血、骨折固定、長背板固定後送醫。

經了解該路口無交通號誌，當時陳男駕駛小貨車，從台61線側車道往南行駛，到事發地點時欲右轉進入產業道路，與右後方行駛李姓男子發生機車碰撞，導致李男被撞進田間，雙方經酒測都為0，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警察分局提醒民眾，自6月27日8時起至7月6日22時止，西濱公路台61線竹南至通霄白沙屯路段雙向道路封閉，部分側車道仍可通行，惟主線道封閉期間，側車道車流量勢必大增，籲請民眾可提前改道行駛或提高警覺。