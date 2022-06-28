蘇澳車站的對號列車在今（28日）晚間10時37分行駛最後1班後，即停駛所有對號列車。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮長李明哲在縣府今上午召開的縣務會議中表示，明日台鐵大改點後，蘇澳火車站將沒有對號列車進站，影響通勤族及遊客，希望縣府在停駛後能有新的交通運輸配套措施，不能讓「行」的權益受損。（吳佩蓉攝）

蘇澳車站的對號列車在今（28日）晚間10時37分行駛最後1班後，即停駛所有對號列車；蘇澳鎮長李明哲表示，針對停駛對號列車，盼宜蘭縣政府能有更多交通運輸配套措施，而不是拿疫情當藉口；縣府交通處回應，會持續與國道客運業者協商；台鐵則說明，因汰換舊車種，改以區間車行駛，乘車時間反而縮短。

李明哲在縣府今上午召開的縣務會議中表示，明日台鐵大改點後，蘇澳火車站將沒有對號列車進站，影響通勤族往返台北跟蘇澳，及到蘇澳泡冷泉、南方澳吃海鮮的遊客，希望縣府能跟國道客運協調爭取更多班次進到蘇澳市區，停駛後能盡快有新的交通運輸配套措施，不能讓「行」的權益受損。

蘇澳鎮居民表示，不論到花蓮還是到台北，想要搭乘對號列車都得到就近的蘇澳新、羅東車站轉乘，超級不方便，哪有要往南行，還要先往北再往南，在交通上已浪費很多時間。

縣府交通處表示，目前與國道客運業者協商增加班次中，因業者考量疫情，態度較為保守，雙方會持續協調中。縣長林姿妙表示，民眾回家有安全的路是很重要的，會請交通處加強協調國道客運增班部分，跟鎮公所也會一起努力向台鐵局積極爭取新的對號列車進站。

李明哲指出，蘇澳鎮內停車場不多，大眾運輸更顯重要；另加強客運班次跟疫情沒有直接關係，不要拿「防疫」當藉口，縣府都已慎重舉辦童玩節，應面對新的課題、學習與病毒共存，與相關單位應採更積極、強硬的態度協調。

台鐵局表示，蘇澳火車站的261及262次對號列車屬舊款柴聯自強號，29日改點後，將改為新型EMU900列車區間快車，停靠站不變、列車起步速度快，車程縮短5至10分鐘，車廂乘坐較舒適、載客數量也變多，對乘客來說反而加分。

台鐵局指出，為提升服務品質，逐年採購城際列車跟區間車、區間快車，考量行駛路線，也會適時加入班次，加上列車編組運用跟整體營運上的考量，會適時做滾動式調整。