陸禁台石斑後續效應不斷，近日高屏2縣市在拓展日本市場上還引發「搶第一櫃疑雲」，屏東縣長潘孟安30日受訪時表示，他不清楚為何會有搶櫃這個莫名其妙的訊息，強調縣府給的報價日方正在審核中，這一兩天會給出最後答案。

台灣石斑魚遭陸禁止輸入後，屏縣府積極拓展其他外銷市場，原訂29日舉行石斑銷日記者會，不料在前一天臨時喊卡，對此，外傳是政治角力所致，同為養殖重地的高市府疑似在搶陸下禁令後的外銷第一櫃，但此傳言高市府與屏縣府都否認。

屏東縣長潘孟安30日公開回應「搶櫃說」指出，他不知道這個訊息怎麼來的，也不知道有這個訊息，在國際貿易上本來就不是隨便說貨出去人進來，一定要報單價包括檢驗機制等，這個縣府已經準備好，但也要對方同意、去算市場接收度，這在國際上很正常，搶櫃這個訊息很莫名其妙，買主到處去看也有可能，但是不知道有這件事。

潘孟安說，目前縣府給日方的報價，他們還在審核中，這一兩天會給出最後的答案，報價從倉儲、運輸到報關，經關稅、運費精算後，這幾天有些範本在試市場反應度，待結果出來後就會下指示出貨。

潘孟安強調，銷日部分雖還在審核中，但美國市場如常，縣府在美國市場打了4年，平常每2個月就會有1卡40呎貨櫃銷美，1年有250至300公噸的銷美量，美國市場接受度很大，已從美西市場擴大到美東，但今年疫情緊繃下運費漲了近10倍，前幾天已要求相關單位協助運費補貼，相信之後會更有競爭力。

潘孟安說，至於中東市場部分，目前卡在疫情船運不穩定，而這非縣府能力所及，相信待疫情趨緩、船班穩固後就能攻城掠地，國內透過分流穩定多元行銷，但截切、加工、冷鏈系統建構等才是產業永續的關鍵。