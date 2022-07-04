苗栗縣副議長李文斌2009年創立「阿斌哥大愛協會」，今年結合與艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，再度捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府。（李京昇攝）

為幫助弱勢家庭學生，苗栗縣副議長李文斌2009年創立「阿斌哥大愛協會」，今年結合與艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，再度捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，李文斌4日將愛心款項捐給縣府，由縣長徐耀昌代表收下，並感謝李照顧全縣家境清寒的國中小弱勢學生

副議長李文斌創立的阿斌哥大愛協會，迄今已在苗市、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣、頭份、後龍等10個鄉鎮市設立據點，深入地方照顧弱勢，持續捐助低收入戶及邊緣戶物質、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等。

阿斌哥大愛協會為幫助家境清寒或家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學子，在105年訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」，並攜手艾姆勒車電公司及彩雲社會福利慈善事業基金會每年捐贈縣府100萬元助學金，迄今第7年共計捐贈700萬元助學金。

每年捐贈的助學金由縣府教育處統籌分配，今年發放苗縣145所國中、小學約381位學生，國中清寒學生每人3000元、國小清寒學生每人2500元。

今天的捐贈儀式，由副議長李文斌、艾姆勒車電公司發言人林明海、彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文共同捐贈縣府100萬元助學金，議長鍾東錦受邀見證，縣長徐耀昌頒贈阿斌哥大愛協會、艾姆勒公司、彩雲社會福利慈善事業基金會感謝狀，感謝協會與企業長期從事社會公益，副議長李文斌亦頒贈企業與基金會感謝狀，感謝他們的善行義舉。

會中，並由大山國小受助學生，還製做感謝卡贈送副議長李文斌，上面寫著「感謝阿斌哥大愛協會的幫助，我會認真學習，將來長大了，也要像你們一樣，幫助家境不好的小朋友，做好事，回饋社會」

縣長徐耀昌感謝大愛協會與企業關心協助弱勢學子，期望能夠進一步發揮拋磚引玉效果，喚起更多善心人士加入，共同關懷清寒學子，讓社會充滿愛。

副議長李文斌希望透過助金的發放能夠讓更多弱勢學生受惠，幫助他們安心求學，努力向上，長大以後，也能夠回饋社會，關懷弱勢，幫助貧困，將愛心散播到社會各個角落。