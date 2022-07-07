嘉義家扶中心主委黃國芳頒贈獎勵金恭喜及期勉林佑穎。（廖素慧攝）

陳璿吉、林佑穎錄取台大電機，感謝嘉義家扶的扶助人捐款助學。（廖素慧攝）

陳璿吉、林佑穎錄取台大電機，期盼更多暖心人捐款助學。（廖素慧攝）

嘉義家扶中心扶助的學生陳璿吉、林佑穎今年錄取台大電機系，7日兩人現身感謝家扶的助學金幫助他們求學，而有機會翻轉自己的人生，家扶中心主委黃國芳表示，期待更多暖心人士捐款助學扶弱。

陳璿吉成長於單親家庭，看著新住民母親打2份工扛家計的辛勞，他的自主學習心強，成績班排第1名，是國高中都領獎學金，數學、英語是強項，常參加各項賽事如曾晉級全國外交小尖兵全國賽，學習歷程豐富，去年底即經特殊選才錄取台大電機系。

陳璿吉沒有鬆懈，繼續參加學測，並線上自學英文、工程學等大學課程，他勤學儉用，沒有手機網路，頂著烈陽騎腳踏車5、6公里到家扶中心，沒有導航，迷路了就問人。

陳璿吉寫信感謝捐助人提及家裡的經濟條件不如人，但「我相信夢想與未來是可以靠自己的努力爭取而來」，展現奮發向上、翻轉未來的決心。

林佑穎住嘉義縣水上鄉，單親媽媽也是新住民，在工廠打工獨力養育兒子，他5歲就學珠心算，母子倆坐火車、公車南來北往參加各種珠心算比賽，到國小5年級共拿到80多座獎盃，數理能力強，此次經「希望入學」錄取台大電機系，非常振奮，也開始自學微積分了，為開學做準備。

嘉義家扶扶委會黃國芳主委表示，城鄉差距讓經濟弱勢的學子要讀台大非常難，嘉義家扶學子錄取台大的屈指可數，近年來由於入學方案多元化，學子受到捐助人的幫助，積極進取，而能有此次2名扶助學子上台大，期待有更多暖心入士捐款助學。

家扶中心主任沈明彥說，嘉義家扶中心持續推動助學希望工程，此次預計有240名國小生、130名國中生、170名高中職生、160名大專生等共700人，8月底前將籌措324萬元助學金。