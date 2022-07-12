康和證券集團深耕校園人才培育，更重視理論實務並重，第十四屆康和暑期產學合作7月11日舉行開幕式，共有來自台大、銘傳、文化、政大、元智、世新、台北、台北商業大學等8所大學之22位同學參與。

康和證券董事長鄭大宇在開幕式中，期勉來自不同學校的同學們，互相切磋認識、累積人脈，更重要的是多提問，一個好的提問，呈現不同的思考邏輯，可以激發創意與團隊合作，更會有意想不到的創新與收穫。鄭大宇為鼓勵同學多多發問提問，產學合作期間，只要提出關鍵性成熟問題，讓講師們也無法回答，就頒發提問獎助學金3,000元，鼓勵同學們認真向學，踴躍提問。

這是康和證券第十四年舉辦暑期產學合作，有別於短天期之金融營隊，學子們透過為期六週暑假產學合作，先安排兩週密集課程36堂課，由各部門主管與專業資深同仁為同學授課，介紹金融專業課程，認識金融證券市場實務操作，實際了解產學落差，無縫接軌證券市場，之後另將安排至各單位實習，這次動員集團之經紀分公司、承銷、新金、投顧、期貨等12個部門單位，全力支持產學合作。

今年從80多位同學中錄取22位，涵括經濟金融系、資工、財務金融、法律、國貿等不同系所同學參與，產學合作期間每位同學可獲獎助學金，除此之外，同學們還將分組，針對創新金融、行動服務、行銷企畫、客戶理財等四個面向，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前三組個人與團體，另可獲頒獎學金，以鼓勵創意與團隊合作，同時讓各校同學們也有交流的機會。

銘傳大學經濟與金融學系系主任王光賢表示，感謝康和證券多年來的產學合作，提供實習機會就像是給了一支釣竿，不是只有給魚，對於同學來說，產業實習是必要的，對金融業不能只停留在想像，要藉由實務面來了解實際運作。這次來康和實習的經濟金融系有6 位，且成績都是排名前1%的同學，可謂相當優秀，大家都想看看證券業客戶服務與最新發展現況。

同學們也分別談到為何要來康和證券參與產學合作，「我學資工是寫程式的，數位金融科技在台灣還有很大的發展空間」、「承銷是我未來職涯想要投入的方向」、「了解實際產學落差」、「在校學金融評價模型、到企業了解實務投資」、「學金融商品定價」、「了解投顧端水資源、潔淨能源商品」等。