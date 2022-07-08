台大校長正遴選中，新竹市長林智堅台大國發所碩士論文卻遭爆涉抄襲。國民黨文傳會副主委林家興今天呼籲，7位參選台大校長的學者，都應公開站出來對林這件台灣高教史上重大醜聞表態，不要逃避將來應負的社會責任與應有高度。

林家興表示，目前台大與中華大學校方都已收到檢舉函，聲稱2個月內會組成獨立要查委員會審查林智堅論文抄襲爭議，其中台大學術倫理委員會預計9月初審定林智堅論文，新校長預計10月選出，參選人應對事件表態。

國民黨台北市議員徐巧芯也說，現在是台大校長遴選時程，候選人有責任對這件事與之後論文把關表達看法，特別是台大是台灣首府大學、學術明燈，若允許論文抄襲大門一開，那以後所有碩博士生都將比照辦理。

徐巧芯也提到，現在綠營以林智堅學長余正煌在碩士論文謝詞中，感謝林提供民調資料，為林的論文辯護沒有抄襲問題，但「感謝林提供民調資料，並沒有感謝林抄襲我的論文」，余比林早畢業，寫謝詞時怎會知道林借他資料後直接抄論文。

徐巧芯也酸，林智堅是「複製抄人」，去實驗室串門子就坐享45萬研究成果，但真的清楚什麼是卡方檢定、密西根學派？蔡英文總統自己政大升等論文封存30年，任用的國安局長陳明通，在台大的工作是幫民進黨眾人洗學歷，蒙騙大眾。