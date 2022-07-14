台北市副市長黃珊珊昨宣布，市府將花6.2億預算，明年針對65歲長輩普發1200元重陽敬老金。國民黨議員秦慧珠今在議會追問6分鐘是否贊成敬老金政策公投，但黃珊珊拒絕表態，僅跳針說北市依法行政。

柯文哲今赴議會施政報告，他於答詢時透露，自己很想針對重陽敬老金公投，秦慧珠在議會質詢表示，她很贊成，可不可以11月26日就來公投？柯表示，「來得及就辦」。

秦慧珠接著點名副市長黃珊珊，詢問贊不贊成重陽敬老金公投？黃珊珊僅說，現在北市有依法行政，公投是每個人的主張。

秦慧珠再詢問是否贊成公投，黃珊珊強調，市長有他的意見，但是我們是一個政府。眼見黃珊珊不願正面回應，秦慧珠追問數次，柯文哲緩頰稱，「我的意見她不用贊同啊」。

黃珊珊則堅稱，不該是政黨對立的立場，希望今年做的結束，市長有他的想法，她的立場就是依法行政，黃還反嗆，「公不公投每個人都可以有自己的主張，為什麼要強迫別人聽你的主張呢？」

秦慧珠怒斥，在議會回答不可以規避問題，黃又稱，「市長有他的立場，我有我的立場，你有你的立場，大家都有自己立場，如果你贊成公投，我尊重個人的意見」。

秦慧珠問了數十次無果，氣得痛罵黃珊珊「你不敢回答，因為你規避問題，藐視質詢權利，對你表示譴責」撂話要用6分鐘，來問黃珊珊贊不贊成公投。

黃珊珊回應，她的立場已經講過，現在是依法行政，她是現在的副市長，市長的意見都尊重，在市府要依法行政，這是市長的意見，她的意見已經做處理，「我們台北市政府依法行政」。

面對秦慧珠緊咬追問，黃珊珊更嗆，「再繼續問我就這樣回答，好，就繼續吧！」重申她不贊成用對立的方式處理重陽敬老金的議題，「我為什麼要回答我暫不贊成呢？」場面相當火爆。

市長柯文哲緩稱說，民主是有表達的自由也有不表達的自由，民主自由不應該逼每個人表態。

秦慧珠不滿批評，沒有依法回答法定的質詢權，接著又詢問社會局長周榆修贊不贊成要公投。柯文哲頻頻表示要發言，但是屢被議員制止。

柯表示，他相信周榆修也不希望用激烈的方式對決，周榆修則說，「議員不可以這樣子，我們就依照就議會的決議，台灣是法治國家，不管喜不喜歡這法令，就遵照法令編預算。」

秦慧珠指出，這麼簡單的問題，6分鐘沒有人正面回答，你們在怕什麼。周榆修再次回應，「我喜不喜歡這個人，跟我尊不尊重這個人是兩回事。」他的態度就是遵守法令。

秦慧珠炮轟，你們是沒有擔當的是政府，柯文哲指出，「我有擔當，我可不可以講」，但秦慧珠反轟「你閉嘴吧」。柯笑稱，「每個都叫我閉嘴。」