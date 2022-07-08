日本前首相安倍晉三今早在奈良市發表演說時遭槍擊傷重不治，各界表哀悼。民眾黨立委也紛表示，感謝安倍晉三推動台日友好。

民眾黨立委賴香伶表示，安倍首相經過急救仍然傷重不治，是非常令人難過的消息。深深感謝他對於台日友好的推動，願安倍晉三先生安息。

立委張其祿也以緬懷日本前首相安倍晋三、天佑日本，天佑世界民主同盟為題，他說，日本安倍晋三前首相今日至奈良演說時受到槍擊，雖然立刻送醫急救，最後仍不幸逝世，享壽67歲。他對於這位「最挺台灣的日本首相」深感遺憾及不捨。

張其祿表示，安倍晉三過去特別重視台海安全問題，曾說過「台灣有事」就是「日本有事」，受訪時強調台灣一直是日本重要的老朋友，在台灣花蓮發生大地震時，寫下「台灣加油」力挺台灣；台灣鳳梨遭中國禁運，也在社群媒體發文支持台灣鳳梨。為此，他特別感謝安倍過去的溫暖與用心，讓台日友好深植、體現在台灣、日本國民的日常。

最後他也再次鄭重譴責暴力，民主社會最重要的，就是開放包容、廣泛討論，才能達到「共容、共融、共榮」；誠摯地期望不該再有暴力及悲劇發生，天佑日本，天佑台灣，天佑世界民主同盟。

邱臣遠也表示，安倍晉三是日本在位最久的首相，過去多次發表挺台言論，是台灣最堅實的國際友人，更是台日關係與東亞區域穩定的重要推手。這樣的消息，令人感到十分遺憾與不捨，這位好朋友的離開，對台灣來說是一大損失，我們也應該持續關注國際情勢發展對台灣的影響。

邱臣遠向安倍致上最沉痛的哀悼之意。祝願 安倍前首相一路好走，並感謝長久以來對台日友好的付出與貢獻，相信台日友好精神永不滅！