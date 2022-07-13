台南市長黃偉哲(中)與議長郭信良(左)今與日本前首相安倍晉三故鄉山口縣視訊會談，相約今秋締盟。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

日本前首相安倍晉三上周五遭槍擊辭世，安倍晉三前首相故鄉的山口縣村岡嗣政知事今與台南市長黃偉哲視訊會談，村岡嗣政知事提到，安倍前首相生前致力推動山口縣與台灣交流，山口縣今後也將繼承他的遺志，相約與台南於今秋締盟，延續台日友好交流理念。

會談一開始，與會眾人均起立為安倍前首相默哀，黃偉哲也藉此機會表達沉重哀悼之意。 黃偉哲表示，安倍前首相離世震撼全世界，謹代表台南市表達哀悼與不捨。

他說，安倍前首相不僅受日本人民景仰，也深受台灣人民喜愛，2016年台南發生0206地震時，第一時間派遣專家來台協助搜救及物資援助，去年也在安倍前首相幫忙下，日本捐贈台灣逾420萬劑疫苗，失去如此重要日本友人，對台灣及台南都是莫大的遺憾與傷痛。

他強調，未來會延續安倍前首相台日友好信念，持續深化台日交流，也誠摯歡迎村岡知事到訪台南市及締盟，一同慶祝彼此的關係邁入新里程碑，府會親上加親。

議長郭信良表示，去年透過視訊與山口縣議會簽定友好協定，基於這份因緣，也樂見接下來山口縣將與台南締盟。他說，去年，日本多次捐贈台灣疫苗，台灣也供應醫療物資援助日本，彼此情誼不受疫情阻撓，反而因相互支援更加親近。

郭信良除對一直致力台日友好，與台灣維繫堅定情誼的安倍前首相，表達最高的崇敬與懷念，同時也感謝防衛大臣岸信夫眾議員，為台海安全穩定共同協防台灣所作的承諾。

山口縣村岡嗣政知事提到，安倍前首相遭受槍擊不幸逝世，至今仍難以置信，安倍前首相生前致力推動山口縣與台灣交流，山口縣今後也將繼承他的遺志，深化與台灣的關係。

他提及，山口縣正積極進行吸引觀光客及擴大縣內產品行銷通路，想與台灣更進一步交流，去年雙方議會締結協定，今年盼能與台南市締盟積極開啟交流。