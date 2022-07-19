日本已故前首相安倍晉三8日在奈良市遭槍擊身亡後，11天來已有逾10萬民眾親赴現場附近設置的獻花台哀悼。獻花台已於今天上午拆除，奈良市政府將檢討是否設置「追悼場」。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士表示，從8日晚間設置獻花台後、一直到18日止，11天來粗估超過10萬人來獻花哀悼；這段時間收到的花將移到附近寺廟放置。

讀賣新聞報導，獻花台設置的11天內，來哀悼安倍的民眾絡繹不絕。自民黨相關人士今天上午7時20分左右，開始整理獻花台上擺放的花束與飲料等物品，業者也將帳篷及桌子搬上貨車。

從槍擊案發生的8日當晚，奈良市政府在近鐵大和西大寺車站前的事發現場附近設置獻花台以來，民眾獻花累積已達1000個紙箱之多；也有民眾留下「不會忘記安倍桑的笑臉」、「請守護日本」等訊息。

日本16日到18日的3天連假期間，來獻花或哀悼的民眾相當多，排隊人龍最長一度達到700公尺。

除了日本民眾哀悼不捨外，還可以看到外國人身影。住在神戶市從事口譯工作的37歲越南人，提到安倍2017年造訪越南時雙手合十說，「（安倍）作為兩國間橋梁，為雙方關係盡心盡力，希望他能安息」。

奈良市政府正在案發現場附近推動站前整建工作，奈良市長仲川元庸在14日記者會表達有意修正部分整建計畫，將檢討是否設置追悼場。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110719