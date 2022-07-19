日本首相岸田文雄今午接見來訪的韓國外交部長朴振，在此之前，日相與韓國外長最近一次會晤是2018年7月安倍晉三與康京和的會面。朴振也轉達韓國總統尹錫悅對安倍逝世一事表示哀悼。

日本經濟新聞報導，岸田與朴振今天下午在首相官邸（行政中心）舉行約20分鐘的會面。一般認為，兩人針對二戰期間徵用工（日本企業強徵韓國勞工）、慰安婦問題等日韓之間懸而未解的問題進行意見交換。

會談後，岸田對媒體說：「韓國總統尹錫悅對日本前首相安倍晉三逝世一事表達悼念之意。對此，我請（朴振）代為傳達謝意。」

岸田被媒體問及會談是否言及有關「日韓領袖會談」的話題時，岸田並未回答。

報導說，5月就任總統的尹錫悅期待改善日韓關係，日本政府將觀察尹政府對於前徵用工等問題的因應再擬定方針。

兩國政府於1965年簽署日韓請求權協定，日本認為二戰時期有關徵用工的問題已解決。但韓國最高法院判決下令日本企業賠償，韓國方面正在辦理出售已遭扣押的日本企業資產，予以「現金化」（變賣）的手續。

朴振昨天與日本外相林芳正舉行會談時表示，韓國會努力在日本企業的資產被變賣前找出解決對策。朴振、林芳正兩人都希望前徵用工問題能早日解決。

林芳正今天在例行記者會表示，如果韓方將日本企業的資產變賣，勢必為日韓關係帶來嚴峻的狀況。此事，日方之前已告知韓方。

朴振這次於18日起到日本進行為期3天的訪問。這是韓國尹錫悅政府5月上台以來首度派外交部長訪日。上一次韓國外交部長訪日是在2019年11月；去除參與國際會議的訪日，上一次韓國外交部長訪日是在2017年12月。

至於前一次韓國外長拜訪日相是2018年7月安倍晉三與康京和的會面。

韓國前總統文在寅執政時，日韓兩國因歷史問題對立，關係惡化至1965年建交以來最差程度。5月10日尹錫悅總統就職後，期盼改善日韓關係。尹錫悅總統就職典禮時，林芳正以岸田文雄的特使身分出席。

6月底，岸田出席在西班牙舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會時，與尹錫悅在晚宴進行約4分鐘的交談，是兩人首度交談。