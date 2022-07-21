韓國政府21日表示，將提供半導體業者更多減稅優惠以及財務資助，並在10年內多培養15萬名專業人才，希望變成全球半導體強國，以及提升韓國在國際上戰略地位。

目前，三星電子以及SK海力士等主要韓國科技業者已允諾，未來5年內將在韓國國內投資340兆韓元，約2587億美元。韓國也準備透過修法或立法，加快相關軟硬體建設腳步。

至於稅務優惠，希望將大財團的免稅比率提高到至少12%。目前，中型韓企享有最高12%稅收抵免，一般集團約在10%。另外，韓國政府也將放寬半導體從業人員工作時數，從每周52小時大增至64小時。

同時，韓國也誓言要將目前僅有3%的系統半導體全球市占率，提升至2030年的10%。若講記憶體半導體的話，韓國說是全球第2，沒人敢說是第1。不過，但若論起系統半導體的話，韓國就不敢如此大聲說話。

系統半導體的例子多到不勝枚舉，像是智慧型手機的應用處理器與通訊模組、個人電腦的中央處理器、家電產品的微控制器等都是。因此，光是市面已知的系統半導體產品，數量就超過8千多種。同時，類比IC、邏輯IC以及各種半導體感測器也都算是。

韓國政府表示，最晚到2029年，將撥出1.25兆韓元左右，專門用在研發人工智慧AI上。另外再拿出1.5兆韓元投入IC設計項目。因此，希望在2030年之前，能將韓國製的半導體原料、零組件以及相關設備比例，從目前30%增至50%。

人才方面，韓國政府也透過教育養成，最晚到2031年，可望培養出15萬名半導體人才。同時，未來5年內也希望有3,600名專家生成。半導體產業已經連續9年都是韓國最大出口產品，2021年期間，占所有出口商品約兩成左右。