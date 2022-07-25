由於取料成本持續大增以及全球金融不穩定性加劇，韓國6月的領先經濟指數，已連續第13個月都出現下滑且有衰退疑慮。

根據OECD(經濟合作暨發展組織)25日調查報告，韓國6月CLI(綜合領先指標)跌至98.87，低於5月的99.09。從2021年5月以來，韓國當時一度升至101.95之後就一路走低。而在2022年前6個月，此CLI就都在分水嶺100之下。

CLI也稱為領先經濟指數(LEI)，用於預測未來6到9個月內，全球景氣走勢的重要參考。藉由10種不同經濟活動所組成的CLI，企業或投資人可對未來事先規劃並布局，減少受到景氣不佳影響。

不過，韓國政府卻認為，目前全球環境變化多端，要說韓國經濟已走下坡，應該還是有商討空間。不過韓國貿易重要夥伴中國大陸在上季的經濟成長率，僅年增0.4%，是過去兩年以來增幅最小的1季。

中國大陸CLI連9個月在100關卡以下，美國也是連續5個月出現衰退。市場預估，美國GDP上季應該會連兩個月都是萎縮。中美景氣復甦動力明顯熄火，以出口為主的韓國自然也無法獨善其身。

IMF(國際貨幣基金組織)計畫在26日公布全球經濟展望，預估在目前政經前景不清下，絕大部分的國家與地區都將被下修預測值。4月時，IMF曾把全球經濟成長從4.4%下調至3.6%。其中，韓國從原估的3%也被調降到2.5%。