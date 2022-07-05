各界民代共同見證美事一樁。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

關懷防疫包內容物。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

新冠肺炎疫情仍處高度警戒階段，苗栗縣今年以來累計確診人數逾7萬5000人，居家照護關懷包需求量相對增加，連續獲評績優寺廟團體的苗栗市玉清宮，慈悲為懷滋養信眾，5日捐贈縣府8000份市價360萬元的居家照護關懷包，除減輕縣府財政負擔外，更填補採購到貨的空窗期，嘉惠確診鄉親。

縣府衛生局統計，截至7月5日為止，今年全縣新冠肺炎確診人數已超過7萬5000人，縣府雖緊急分批採購6萬份的居家照護關懷包，但整體數量仍不敷使用，且各批關懷包到貨時間難免有空窗期，財團法人苗栗縣玉清宮財團即時挹注8000份，對確診鄉親的關懷不致中斷，同時也減輕縣府財政負擔。

捐贈儀式5日上午舉行，由玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈，縣長徐耀昌率同民政處長彭基山及衛生局長張蕊仙等幹部代表受贈，並頒狀致謝；議長鍾東錦、議員楊明燁、孫素娥、徐筱菁、余文忠秘書及市公所、代表會多人，一起見證這樁社會公益。魏俊傑說，這批關懷包的資金來自關聖帝君1862聖誕慶典及信眾的捐獻等，希望讓確診民眾獲得照顧與關懷，感受政府與社會的溫暖，也期待各界共襄盛舉。

縣長徐耀昌表示，香火鼎盛的玉清宮是重要信仰中心，且長期熱心公益慈善和社會教化事業，先前曾相繼捐贈救護車和復康巴士，此次又慷慨解囊捐贈8000份的關懷包照顧居家照護的鄉親，相信在關聖帝君加持之下，確診民眾很快康復回歸正常生活，防疫工作與縣政建設都更加順利，庇佑國泰民安、風調雨順。

徐耀昌檢視關懷包後指出，裡面有抗菌洗手乳、含酒精濕紙巾、早餐好元氣及營養拉麵等實用品，與縣府新採購的關懷沒兩樣，內涵升級絕不寒酸。

衛生局長張蕊仙表示，儘管目前國內疫情似有趨緩之勢，但如同縣長指示「當前防疫工作依舊不可輕忽！」值得注意的是，縣內確診死亡病例中，65歲以上的長輩約佔8成左右，而確診病例中，12歲以下兒童所佔比率也有偏高跡象，她強烈呼籲這兩大族群踴躍接種疫苗，其中5歲以下幼兒可望7月底開打。