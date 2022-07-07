雲林縣府原規畫雲科工的環保用地設置密閉式的ZWS（零廢棄資源化系統）垃圾處理中心，生產SRF（固態再生燃料）出售給有需要的廠商取代生煤使用，但工業局另有規畫，根據第13次環差分析分析報告，該規畫是興建焚化爐。（周麗蘭翻攝）

雲林科技工業區入口意象。（周麗蘭攝）

經濟部工業局原擬於雲林科技工業區大北勢區廢棄物處理場用地設置焚化爐雖已撤案但餘波盪漾，雲林縣環保局長張喬維今（7日）表示，雲林縣府原規畫在該地設置一個密閉式的ZWS（零廢棄資源化系統）垃圾處理中心，生產SRF（固態再生燃料）出售給有需要的廠商取代生煤使用，希望縣府、工業局、廠協會未來三方仍可以合作。

張喬維表示，縣府設於虎尾鎮的ZWS系統，做成「固態廢棄物衍生燃料」（簡稱RDF5）轉換率為40％，100噸的垃圾可以做成40噸固態廢棄物衍生燃料，也就現在所稱的SRF，只是文字不同。

他說，在雲科工規畫的全密閉式廠房可以做到100％利用率，包含廢料都可以再分選、再資源化。

針對經濟部日前新聞稿指雲科工的廢棄物處理場環保用地是以設置SRF資源中心並非焚化爐一事，張喬維指出，第13次環差報告書初稿本及修定本兩次審查會議中完全只提到「焚化爐」，次數有569次，並無提及生產SRF，且上月初審通過的是興建焚化爐，而非SRF廠。

張喬維還原縣府3年來與經濟部交涉過程，2019年縣府函請工業局出售土地作為多元化垃圾處理中心之用，但經濟部去年1月函覆縣府將公開標售；不過同年7月、10月2度標售皆因焚化量不足皆流標，工業局才提出第13次環境差異分析報告變更，增加收受外縣市事業廢棄物焚化。

張喬維說，雲林縣府對於雲林科技工業區環保用地的規畫仍是執行「SRF的製造廠」，販售給需要的廠商替代生煤使用，透過販售去化。

斗六市公所11日將如期舉行公聽會要求工業局提出第14次變更環差分析明確廢止興建焚化爐，張喬維表示，工業局未來會不會再提送？環保局並不清楚，希望未來若再提送環境差異分析，應先做好民意溝通廢棄物的處理技術，以最有效且汙染最少的方案為之。