金門水試所不定期放流稚鱟，期待它們生生不息繁衍下去。（李金生攝）

今天下午卻傳出有台籍民眾捕捉成鱟37隻帶往東門菜市場出售，縣水試所據報趕往攔截以每對600元價購安置，將在植入追蹤晶片後放流大海。（讀者林建育提供）

在4億年前就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，是金門特有的海洋生物，但在人為干擾和棲地破壞下，族群數量已逐年減少。今天下午卻傳出有台籍民眾捕捉成鱟37隻帶往東門菜市場出售，縣水試所據報趕往攔截以每對600元價購安置，將在植入追蹤晶片後放流大海，讓關心此事的鄉親都鬆了一口氣。

縣水試所說明，該台籍漁民表示鱟隻是在料羅海域誤捕，他不知鱟為金門近年來極力保育的物種，才會載到市場銷售。因隨即有金門鄉親發現，趕緊向有關單位通報，也在網路上發布照片，引起大家的關注。

縣水試所指出，目前正是成鱟洄游到北岸潮間帶產卵期，推估農曆15日將出現高峰期，縣府在得知此一事件後，立即要求該漁民將誤捕的成鱟37隻送至水試所，並以每對新台幣600元的價購收購，未來將在植入晶片後放回大海，進行追蹤調查。

縣水試所說明，披著一身甲殼，經常雙雙對對出現，有「鋼盔魚」、「夫妻魚」和「鴛鴦魚」之稱的鱟，曾廣泛分布於台灣西部海岸，但因棲地環境的變遷，如今在台灣本島幾乎已經絕跡，僅金門與澎湖在野外還能發現它們的蹤跡，特別是金門因位處九龍江口，河海交界水域營養鹽豐富，成為許多海洋生物的優良孵育場所，尤其是西、北海域的潮間帶，更是鱟在金門的主要繁殖地帶。

縣府以「鱟」是金門特有的大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊的主角之一，因此在1999年12月公告畫設全國唯一，面積廣達400公頃的「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」，多年來水試所致力於稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育，並定期進行潮間帶稚鱟分布與族群量調查，長期追蹤監測掌握族群動態。

縣府提醒民眾於海上或潮間帶從事漁業行為時，勿刻意捕捉，如有混獲誤捕三棘鱟，可電洽金門縣水產試驗所，聯絡電話：(082)326408，並呼籲漁民應遵守相關漁業規範避免觸法，共同保育金門的海岸生態。