袁婦發現家中竟有重6公斤、長60公分的砲彈，並立即向警方請求協助。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方封鎖現場並通報軍方協助處置未爆彈。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄71歲袁姓婦人日前在家中整理雜物時，竟發現有枚重6公斤、長60公分的砲彈。袁婦立即向警方報案，警方獲報後到場封鎖現場並通報軍方前來處理，所幸砲彈為空包彈，交由軍方銷毀。經查原來是袁婦先生93歲毛姓男子先前在金門縣擔任軍醫，離開時帶回的「紀念品」。

袁婦11日下午整理家裡時，在廚房角落發現砲彈，便詢問毛男砲彈是否會爆炸，但毛男患有失智，所以無法正確回答，袁婦怕日後出事，費了很大的力氣，獨自一人抱著炸彈到家門口，再打電話請里長幫忙。

三民二分局民族派出所當日下午3時接獲里長報案，稱有民眾家中有枚重6公斤、長60公分的砲彈，立即到場並拉上封鎖線，同時向通報陸軍第8軍團處置，所幸砲彈為空殼，為沒有火藥的空包彈，已交由軍方處置，才解決一場「假炸彈」恐慌劇情。

據了解，毛男於1960年間在金門擔任軍醫，約1970年退伍離開時，將八二三砲戰期間共軍彈打金門之加農122砲彈宣傳之彈頭帶回作紀念。

警方呼籲，民眾發現疑似未爆彈切勿緊張，應立即報警等候相關單位到場處置，千萬不能好奇移動未爆彈，甚至進一步拆解，以免發生無法預期的殺傷力。