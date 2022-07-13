衛福部長陳時中被民進黨徵召選台北市長，稱政務官是「自由業」，隨時可來可走。媒體人錢怡君認為，陳時中很容易說錯話，也很容易生氣，也許圍著他多問幾句，他就會生氣，會講出一些很難預測的話，基本上就是一個未爆彈！

陳時中會成為北北基桃的領頭羊嗎？電視節目主持人錢怡君13日在朱學恒直播時認為「我覺得不會」，「如果我是他競選團隊，我會減少讓他跟記者或民眾…避免讓他講話」。

錢怡君補充，因為陳時中很容易說錯話，也很容易生氣，也許圍著他多問幾句，他就會生氣，會講出一些很難預測的話，基本上就是一個未爆彈，或是碰一下就會爆炸的炸彈。「如果我是他的競選團隊，我一定會減少他跟人對話的機會」，但應該很難。

朱學恒也直言，陳時中EQ很低，很愛亂講話。朱也說他自己大部分時間都是「freelancer」--「自僱者」，「我僱我自己」，可以自己決定何時交稿、何時上班、何時開始工作。但是牙醫不是，衛福部長也不是。

錢怡君也表示，陳時中跟一般人，不管是語言的使用方法，或是觀念，都有很大很大的落差。他的行徑、他的模式、生活範圍、理解，跟一般正常或台北市有非常大的落差。民進黨沒有看到這一點？他講的話、他的想法，例如「自由業」、「不要太不滿」、「要怪就怪病毒」，「就跟我們完全不一樣」。

錢怡君強調，這4個月陳時中就會不斷的出錯，會說一些不可思議的話！