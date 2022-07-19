年底九合一大選，各政黨摩拳擦掌準備，都有輸不起的壓力。根據《中國時報》最新民調，國民黨提名的台北市長參選人蔣萬安支持度23.9%，民進黨提名的陳時中24.2%，兩人差距非常接近，而民眾黨支持的參選人黃珊珊22.2%。民進黨台北市議員王世堅今（19）日爆出驚人預言，「這場選戰打到最後，陳時中的勝面最大」，引發討論。

王世堅今日在臉書上表示，日前民進黨全國黨代表大會，由蔡英文總統帶領各縣市候選人站出來起跑，而陳時中第一個行程表現是氣定神閒、羽扇綸巾，這讓他直言：「這場選戰打到最後，陳時中的勝面最大！」

王世堅接著強調，《中時》的民調其實是提早對藍營敲鐘發警報，蔣萬安其實並沒有實際領先多少。王世堅認為，「蔣萬安從過去到現在，即便到昨天，他種種選舉的打法就是成天辦活動，快快樂樂跟叔叔阿婆嬸嬸一起泡茶聊天跳舞，完全撇開市政不提」。

王世堅坦言，光松湖變電所的問題，蔣萬安身為兩屆國會議員，「如果蔣萬安認為這個是疏忽做得太慢，你怎麼沒有善於監督台電？」而台電推說地方阻撓，這讓王世堅質疑：「難道地方阻撓就不設了嗎？這都講不過去！」

他也指出，「很多事情你在國會可以做到的，結果你現在雙手一攤，兩屆六年的蔣萬安委員，都沒有為松湖變電所講過任何一句話或辦過任何一場協調會，甚至任何一場會勘」，最後王世堅痛批：「蔣萬安現在才提市政願景一切都是空的，海市蜃樓，你提，市民也不會相信！」