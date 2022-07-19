高嘉瑜洩底？競總記者會上台秒落跑 綠營主持人看傻眼

民進黨立委高嘉瑜出任民進黨參選人陳時中「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，引發熱議。高今日（19）出席陳的競選總部成立大會，卻在眾目睽睽下上演「3秒大脫逃」；主持人林楚茵才唱完名，不料高竟用「飛速」衝上台後，才一站定位子立刻輕拍身旁何志偉的手，隨即如兔子般蹦跳下台，讓林、何及主持人莊瑞雄一度傻眼。高事後在臉書回應，因很早就安排今日上午11時參加朋友父親在宜蘭的公祭，才提前離場。

高嘉瑜今日出席陳時中競選總部成立大會，在林楚茵逐一唱名競選總部成員上台站定位後，高竟用飛速衝上台，迅速向台下一鞠躬，便以迅雷不及掩耳的速度輕拍隨後上台的何志偉的手，隨即轉身跳下台，其身影如兔子蹦蹦跳跳般，全程約莫僅花3秒，堪稱「3秒大脫逃」。

高嘉瑜的動作讓現場同志一度看傻眼，何志偉不斷轉頭張望，更不斷用手比自己身邊的空位，狀似相當錯愕；林楚茵也立刻回頭，往高「脫逃」的方向查看；反觀莊瑞雄僅回頭瞄一秒，立刻恢復鎮定繼續主持工作。

對此，高嘉瑜下午2時32分在臉書發文解釋，因為很早就安排今天上午11時參加朋友父親在宜蘭的公祭，所以昨天臨時接到今天早上10點陳時中市長候選人在霞海城隍廟的記者會行程時「非常緊張」，很怕時間來不及，好在競選團隊的體諒，讓她提早離場，雖然趕到宜蘭已經11點半，但好在還來得及捻香致意，一切圓滿平安。高還在文章末段寫道：「緊湊的行程中看到宜蘭沿途療癒的風景，真是可以短暫忘記城市中的喧擾。」