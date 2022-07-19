台北市長選戰是年底九合一選舉的一級戰區，根據《中國時報》最新民調，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。名嘴羅友志18日指出「其實關鍵深藍票被朱立倫趕跑」，對此，港媒就爆出了「藍軍還沒完全歸隊」是選戰過程中很重要的變數。

根據港媒《中評社》的報導，日前國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出「藍軍還沒完全歸隊」，就連羅友志也坦言，年底台北市選舉，國民黨的基本盤就叫做「泛藍、深藍」，但這次國民黨主席朱立倫訪美喊出了「親美反中」，年輕人不投給蔣萬安，深藍的票又不願意出來，羅友志指出「關鍵深藍票已經被朱立倫趕跑」。

該份報導也表示，若「關鍵深藍票已經被朱立倫趕跑」是事實，那受影響不只有台北市的蔣萬安，恐怕連「其他縣市的國民黨選將也可能受到波及」。甚至過去藍營支持者曾經有過「含淚不投票」的狀況，所以想讓藍營支持者「含淚投票」的話，結果可能會失望。《中評社》更指出，「藍軍還沒完全歸隊是選戰過程中很重要的變數」，至於藍軍何時完全歸隊，最後能否完全歸隊，確實變數很大。