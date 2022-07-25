國民黨高雄市長參選人柯志恩自主管理最後一天。（游念育攝）

羅智強輔選秘密武器是什麼？ 柯志恩回應了

國民黨高雄市長參選人柯志恩自主管理最後一天，今天下午前總統府副秘書長羅智強也將拿出「祕密武器」幫柯志恩輔選；被問到輔選的「祕密武器」是什麼，柯志恩説，目前不知道，他從南到北都有幫需要的參選人輔選。

柯志恩説，接到羅智強通知有個祕密武器，我想他是用行走的方法，去從南到北幫各大助選人助選的動作，希望有機會可以鼓動大家。

至於羅智強會不會在自己的團隊擔任職務，柯志恩説，羅智強在到各地區行走，目前為止應該不會隸屬於任何一個人的團隊當中。