台北市前議員羅智強的子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈，日前宣布效仿羅智強於2018年執行的壯舉，租20輛公車力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩，隨後國民黨台北市議員參選人楊植斗也宣布跟進，並透露他與柯志恩之間的小秘密。

羅智強昨（26）日在臉書表示，在陳芳盈宣佈支援20輛公車後，楊植斗也表達「報恩」的意願，同樣要租20輛公車南下支援柯志恩，並說出他與柯志恩之間的小秘密。原來，楊植斗去年為公投催票，進行絕食200小時的時候，第一個到自由廣場去探望他的人，就是柯志恩！

羅智強指出，楊植斗回憶當時狀況，是絕食已進行超過120小時的時候，當時他拄著枴杖、曬著太陽，已經餓到頭昏眼花，結果柯志恩突然現身關心他的狀況，且沒有媒體相伴，就這樣默默送暖，「那個畫面，植斗說他永生難忘」。

羅智強說，經過此事的楊植斗，認為柯志恩這樣的人絕對能勝任高雄市民的父母官，因此決定要加碼20輛公車挺柯志恩，而他也以陳芳盈和楊植斗為榮，說「柯志恩一定當選！」