彰化縣【18路】「八卦山大佛線」，新增1輛Q版大佛、在地美食意象的9人座彩繪公車，7月30日正式亮相上路。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情緩了，搭乘公車率從跌到斷崖後，逐漸復甦，近期溪頭公車已恢復到班班爆滿，今年新開駛的【18路】「八卦山大佛線」，也新增1輛Q版大佛、在地美食意象的9人座彩繪公車，7月30日正式亮相上路，新穎的座位，搭乘起來更舒適。

彰縣府工務處交通規畫科長許僅宜表示，18路公車上路後受到歡迎，雖然疫情衝擊，但統計下來，搭乘率都達到10％，是很不錯的成績，本來是一輛9人舊巴士和一輛中巴在營運，現在購買的新車取代中巴加入，迎接新的旅遊朝。

18日公車連結彰化生態旅遊景點，有孔子廟、縣立美術館、八卦山大佛風景區、八卦山天空步道、C119軍機公園、彰化生活美學館等彰化市區觀光景點，每週六、日行駛，每營運日26班次，班次密集，全票25元，半票12元，並推出優惠日遊券，單日無限搭乘40元，讓遊客可盡情暢遊彰化市。

彰化首次出現了9人巴士當客運，還有優惠日遊券，可以無限次搭乘，班次密集，不少家族舉家出遊八卦山，都直呼比包車便宜又方便。

路線由彰化客運經營，從彰客彰化站發車，經中正路一段、三民路、中正路二段、光復路、和平路、中華路、孔門路、東民街、卦山路、公園路一段、東民街、孔門路、中華路、和平路、光復路、中正路一段回到彰客彰化站，全長5.6公里，坐車10分鐘就可抵達八卦山風景區。

沿途停靠10站，包含彰客彰化站、三角公園、縣議會、八卦山天空步道、千禧廣場、八卦山脈生態遊客中心、C119軍機公園、國立彰化生活美學館、成功營區、孔子廟。讓遊客不必擔心交通問題，並可深入景點、參觀體驗，品嘗小吃，不再只是走馬看花。