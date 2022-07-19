衛福部前部長陳時中代表綠營參選台北市長，民進黨立委高嘉瑜出任「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」，引發熱議。高嘉瑜今(19日)出席陳時中競選總部成立大會時，竟上演「3秒快閃」讓眾人傻眼；對此，她稍晚在臉書解釋，要參加朋友父親在宜蘭的公祭，並秀一截圖解說「台上沒有我的站點」，所以她才匆匆跑下台。

民進黨台北市長參選人陳時中今(19日)舉行競選總部成立大會，沒想到主持人立委林楚茵唱名時，高嘉瑜衝上台後，才一站定位子立刻輕拍身旁何志偉的手，隨即轉身跳下台，其身影如兔子蹦蹦跳跳般，全程約莫僅花3秒，如此「快閃」動作，讓林、何及主持人立委莊瑞雄當場傻眼。

高嘉瑜的動作讓現場綠營同志一秒看傻眼，何志偉不斷轉頭張望，更不斷用手比自己身邊的空位，狀似相當錯愕；林楚茵也立刻回頭，往高嘉瑜「兔脫」的方向查看究竟；而莊瑞雄僅回頭瞄了一下，隨即恢復淡定繼續主持工作。

（影片來源取自《中時新聞網》若有移除請見諒）

對此，高嘉瑜下午在臉書發文解釋說，因為她很早就安排今天上午11時參加朋友父親在宜蘭的公祭，所以昨天臨時接到今天早上10點陳時中市長候選人在霞海城隍廟的記者會行程時「非常緊張」，很怕時間來不及，好在競選團隊的體諒，讓她提早離場，雖然趕到宜蘭已經11點半，但好在還來得及捻香致意，一切圓滿平安。高還在文章末段寫道：「緊湊的行程中看到宜蘭沿途療癒的風景，真是可以短暫忘記城市中的喧擾。」

林楚茵也回應高嘉瑜的臉書解釋：「我也要澄清：我沒有『嚇一跳』喔！（媒體別看圖寫新聞）嘉瑜委員已經有先告訴主持人今天要去宜蘭的告別式，記者會前有溝通能「記者會開場速度走快點」！記者會上，我回頭只是確認嘉瑜能平安穿越人群（來支持阿中的民眾好多）。」

競選總幹事立委吳思瑤也說，高嘉瑜、林昶佐都有事先知會要提早離開，感謝兩人辛苦趕場。高嘉瑜則補充說明現場狀況：「謝謝總幹事說明，我也有跟現場2位主持人告知必須先行離場，而且台上站點位也沒我的名字，所以我才趕快下台，怕占到人家的位子(哭臉)」。