美國「有線電視新聞網」(CNN)22日報導,近期可能是烏克蘭自馬立波(Mariupol)淪陷以來「最慘的一週」,因為俄軍於戰略要地利西昌斯克(Lysychansk)南部獲得突破、在北頓內茨河(Siverskyi Donets river)西岸站穩腳步;且雖然雙方皆損失慘重,但俄軍仍能出動留在本土的預備隊,烏軍精銳卻已消耗殆盡。

烏克蘭盧甘斯克州州長兼軍事首長蓋戴(Sergiy Gaiday)22日承認,俄軍已成功佔領利西昌斯克南部的托什基夫卡(Toshkivka)、烏斯季尼夫卡(Ustynivka)、皮德利斯涅(Pidlisne)和米爾納多利納(Myrna Dolyna)等村莊,並正朝比拉戈拉(Bila Hora)推進,烏軍防線承受龐大壓力。

蓋戴表示,俄軍於利西昌斯克南部的推進,使其能進一步對附近區域投射火力;華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)則指出,烏克蘭22日承認淪陷的村莊,皆位於北頓內茨河西岸,代表俄軍稍後在對利西昌斯克及當地向西通往巴克馬特(Bakhmut)的烏軍補給線發動攻勢時,能避免進行困難的渡河行動。

CNN記者李斯特(Tim Lister)還表示,雖然烏軍在北頓內茨克(Severodonetsk)和利西昌斯克的守勢作戰,已吸引大量俄軍注意力,使其難以在其他地區獲得進展,但俄軍仍擁有駐防在本土西南地區的預備隊,而許多烏軍最精銳的單位,卻已在數個月的火箭、飛彈、空襲和火砲攻擊下損失殆盡。

不過李斯特認為,若烏克蘭打算死守利西昌斯克,俄軍可能還要耗費數週的時間和大量戰爭資源,且當地恐如同馬立波和北頓內茨克一般,最後被「夷為平地」。