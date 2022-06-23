美國「有線電視新聞網」（CNN）22日報導，近期可能是烏克蘭自馬立波（Mariupol）淪陷以來「最慘的一週」，因為俄軍於戰略要地利西昌斯克（Lysychansk）南部獲得突破、在北頓內茨河（Siverskyi Donets river）西岸站穩腳步；且雖然雙方皆損失慘重，但俄軍仍能出動留在本土的預備隊，烏軍精銳卻已消耗殆盡。

烏克蘭盧甘斯克州州長兼軍事首長蓋戴（Sergiy Gaiday）22日承認，俄軍已成功佔領利西昌斯克南部的托什基夫卡（Toshkivka）、烏斯季尼夫卡（Ustynivka）、皮德利斯涅（Pidlisne）和米爾納多利納（Myrna Dolyna）等村莊，並正朝比拉戈拉（Bila Hora）推進，烏軍防線承受龐大壓力。

蓋戴表示，俄軍於利西昌斯克南部的推進，使其能進一步對附近區域投射火力；華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）則指出，烏克蘭22日承認淪陷的村莊，皆位於北頓內茨河西岸，代表俄軍稍後在對利西昌斯克及當地向西通往巴克馬特（Bakhmut）的烏軍補給線發動攻勢時，能避免進行困難的渡河行動。

CNN記者李斯特（Tim Lister）還表示，雖然烏軍在北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克的守勢作戰，已吸引大量俄軍注意力，使其難以在其他地區獲得進展，但俄軍仍擁有駐防在本土西南地區的預備隊，而許多烏軍最精銳的單位，卻已在數個月的火箭、飛彈、空襲和火砲攻擊下損失殆盡。

不過李斯特認為，若烏克蘭打算死守利西昌斯克，俄軍可能還要耗費數週的時間和大量戰爭資源，且當地恐如同馬立波和北頓內茨克一般，最後被「夷為平地」。