在西班牙馬德里舉行的北約峰會，將是跨大西洋聯盟的歷史性時刻，美國總統拜登特別親自出席，他在發言時重申「攻擊任一北約成員，就是攻擊北約全體。」這次峰會最主要的進展就是芬蘭與瑞典的加入，使北約成員國增加至32個。

CNN報導，在土耳其放棄抵制後，北約各國對於芬蘭瑞典的加入已無其他異議，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說：「芬蘭和瑞典的加入，將使歐洲-大西洋地區更安全。芬蘭和瑞典的加盟，對聯盟具有直接重要性。」

美國總統拜登和其他北約領袖都齊聚馬德里，他與史托騰柏格一起發表講話，列出了新的北約部隊調動、設備運輸和軍事設施，展示面對莫斯科侵略時，安全的重要性。

澤倫斯基在北約的演講，他不滿烏克蘭仍無法加入。(圖/美聯社)

拜登說：「如今是美國和其他的盟國挺身而出的時候。現在顯然是比以往任何時候都更需要北約，而且與以往一樣重要。」

美國將在波蘭建立一個永久總部，在羅馬尼亞維持一個員額3000 人的輪換旅，加強對波羅沿岸海國家的輪替部署，再向英國派遣兩個F-35 戰鬥機中隊，在德國和義大利駐紮額外的防空能力。

儘管北約峰會以兩個最新成員加入而顯得充滿熱情，但是另一位更想加入北約的領袖，就抱怨自己國家的意見被忽略了，當然就是烏克蘭總統澤倫斯基。他在視訊演講時，表示了對北約的失望。

他在演講中反問：「烏克蘭倒底是缺了什麼？是因為沒有支付足夠的費用嗎，還是我們對保衛歐洲和整個文明的貢獻夠嗎？我們到底還缺了什麼？」

在澤倫斯基說完後，史托騰柏格表示「我欣賞讚揚澤倫斯基的領導能力和勇氣，鼓舞著我們所有人，只要有需要，烏克蘭可以依靠我們。」

烏克蘭一直試圖加入北約，但由於北約擔心會激怒俄羅斯，因此多年來，北約的態度顯一直顯得模稜兩可。