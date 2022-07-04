前日本首相鳩山由紀夫3日在第10屆世界和平論壇上直言，日本政府不應像美國那樣採取可能助長台灣獨立的輕率言行，甚至反駁日本首相岸田文雄所謂的「今日烏克蘭，也許就是明日東亞」言論。而澳洲前總理陸克文則呼籲，中美合作不僅對自身有益，也對世界大有裨益。

綜合媒體報導，由北京清華大學主辦的第十屆世界和平論壇於7月2日至4日舉行，主題為「維護國際戰略穩定：共同、綜合、合作」。鳩山由紀夫、聯合國前祕書長潘基文、陸克文則通過視訊方式就「重塑世界和平」這一主題分享觀點。

陸克文認為，中美兩國在很多領域可以合作，比如氣候變化、全球公共衞生和預防下一次大流行、全球糧食安全、軍備控制、核不擴散，以及朝鮮半島問題，中美合作不僅對自身有益，也對世界大有裨益。

此外，鳩山由紀夫發表視訊演講，期間提到在中日邦交正常化50周年之際，中日政府應不忘初心，重申「一個中國」原則。他強調，日本政府和政界人士不應像美國那樣採取可能助長所謂「台灣獨立」的輕率言行，否則將不利於東亞穩定。

而針對岸田文雄之前提到的「今日烏克蘭，也許就是明日東亞」言論，鳩山則直言，認為言論與現實相去甚遠；他認為岸田的言論是希望獲得美國武器援助，進而提升自身的防衛能力。

鳩山還提議，中美之間應該推動對話，進一步明確一個中國共識，確認台灣是中國領土一部分的認知。中日之間也應該再次明確一個中國的前提。他還稱，在日本和美國，不少人將中國視為當前國際秩序的挑戰者，這種想法「荒謬至極」。

鳩山由紀夫認為，「假使中國破壞當前的國際秩序，失去的將遠遠大於得到的。中國是維護和發展當前國際秩序不可或缺的非常重要的一員。中國已經是世界上不折不扣的大國，在維護和發展現有的國際體系中，應當承擔更大的責任。」

而潘基文則表明，新冠疫情、氣候變化、烏克蘭危機正在加大世介面臨的挑戰，現在比以往任何時候都更需要多邊主義，重振多邊主義。他強調，為了全面振興和重建多邊主義，聯合國的持續作用和重要性必不可少。

世界和平論壇祕書長、清華大學國際關係研究院院長閻學通也稱，當下逆全球化的趨勢不可避免，各個領域的逆全球化現象都在出現，很可能今後還將持續更長時間。逆全球化趨勢的形成原因，主要是政府擔心對國際相互依賴過深帶來的安全威脅。逆全球化帶來的負面作用比全球化帶來的負面作用更大，對當前國際局勢下一步的走向將造成重大影響。