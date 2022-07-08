DIGITIMES Asia公布「亞洲半導體供應鏈50大調查報告」（Asia IC50），2021年亞洲前50強半導體公司合計營收達3489.9億美元、年增29.3％，其中三星電子營收、營業利益皆稱冠，台積電(2330)緊追在後，SK海力士、聯發科(2454)、東京威力科創則分居3～5位。

DIGITIMES副總經理黃逸平指出，包括聯發科在內，共有4家IC設計公司進入全球營收前十大半導體公司之列，反映出專業晶圓代工服務及封測代工（OSAT）服務提供商的貢獻，協助其達到多年來顯著成長。

黃逸平認為，即使美國與歐盟（EU）正試圖在本土建置先進晶圓廠，但很難在美歐本土複製亞洲勞動力模式的高效率分工。試圖透過將1、2座先進晶圓廠轉移到美國或歐洲，來解決供應鏈問題是不切實際的。

針對2022年Asia IC50調查，黃逸平表示，位於東亞的IC50公司在全球半導體製造過程的主要生產活動中占據主導地位，包括記憶體、矽晶圓、IC載板、晶圓代工、封測。亞洲業者在半導體製造中的主導地位已維持超過30年，且由於群聚效應而仍保持強勁。

而2021年為半導體產業商業環境高峰年，新加坡、中國大陸、日本及南韓公司的營收和營業利益成長性都跟上台灣腳步。由於2020年高度成長，台灣2021年的綜合營收成長放緩至27.4％，南韓、日本及中國大陸營收分別成長31％、28.5％及28.4％。

而此次雖然沒有中國大陸公司躋身前十強，但黃逸平指出，已可見到10家中國大陸業者進入IC50榜單中，反應在中國大陸國家資本支持下競爭力持續提升情況。其中，最具競爭力者為中芯國際、長電科技及韋爾半導體，分居第11、14、17位。

整體而言，2021年全球半導體產業持續迎來成長好光景，亞洲半導體產業持續受惠，半導體製造業者的成長依舊強勁。此外，IC設計與OSAT服務業者也有不俗表現，象徵亞洲半導體產業群聚效應的產業盛況。

DIGITEIMS指出，值得注意的是，中國大陸業者在IC50名單中的能見度已然增加，反應出中國大陸半導體產業亦具相當競爭力。展望後市，地緣政治、通膨等諸多變因如何影響科技產業，將持續解析供應鏈變化，提供前瞻亞洲洞見。