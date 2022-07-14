美國6月消費者物價指數（CPI）大增9.1％，再創40年新高，造成美國聯準會7月升息4碼的機率上升，市場擔憂美國可能陷入經濟衰退風險。

中信投信表示，歐美通膨情況仍未緩解，勢必持續升息壓制通膨，反觀大陸為刺激經濟採取寬鬆政策。此外，6月底ETF納入互聯互通機制下，資金大利多將有利延續港股反彈，在動盪環境下，具有高息標的將更加吸引資金青睞。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，相較於其他已開發國家面臨通膨及經濟衰退疑慮，大陸6月財新製造業PMI回升至51.7、服務業PMI也大幅回升至54.5的擴張區間，主因為擴大解封後服務業強勁復甦，同時對未來12個月的經濟前景維持樂觀。

葉松炫表示，第三季GDP預期將由前季-7.8％反彈至14.3％，第二大經濟體的經濟復甦有望部分減緩全球經濟衰退壓力，再加上今秋召開20大會議前，將延續穩增長的力道，以保持經濟股市穩定。

從資金方面來看，除投行高喊看多陸、港股並回頭加碼外，6月底ETF納入互聯互通機制下，陸、港兩地將可跨境投資ETF，資金大利多將有利延續港股反彈，資金將回到高息股，建議投資人可從相關標的切入，利用股息作為下檔保護。

中信中國高股息ETF（00882）目前為國內規模達最大的陸股原型ETF，規模達240億元、受益人數逾11萬人，將於7月18日除息，每單位配息金額預估為0.85元，參與配息的最後申購日為7月15日，分配收益日預計為8月22日。

中信中國高股息ETF（00882）為每半年配息，以第一階段公告預估每單位配息金額0.85，並參考該檔ETF過去的配息水準作為投資判斷依據。若下半年也能配出與去年一樣的水準0.36，全年配息金額就有1.21，以7月14日收盤價13.04元計算，年化配息率約9.27％，也算是目前高股息產品中配息率相對高的。