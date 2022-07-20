國安基金表態護盤後，台股已一路由波段底部13928點，快速拉升近千點，除了受惠海外科技股跌深反彈驅動，盤面上最受矚目的還有國安基金護盤股，永豐投信指出，近期台股由科技、金融、傳產等權值型標的領軍輪動表現，此外，不少金融、傳產熱門存股標的即將於7月下旬起展開除權息，或即將公佈除權息日期，除了相關標的行情值得期待外，台股ETF中鎖定金融、傳產熱門存股標的者，也可望受惠下一波除權息潮。

上周國安基金護盤表態後，帶動台股輪動表現，其中權值股成為盤面資金重點，永豐投信指出，從過往國安基金護盤動作，權值股為國家隊資金重要配置標的，科技、金融、傳產等類股，各有表現空間，值得留意的是，不少金控股尚未進行除權息，加上股價波動跌深等，散戶參與除權息配置存股意願提升，研判金融股可望消化4月中旬以來的利空因素，反彈行情持續可期。

永豐優息存股ETF(00907)是在5月下旬掛牌，投資標的鎖定金融、傳產股，挑選營運體健全、股息配發穩健的存股標的，也展現投資組合抗跌能力，並贏得投資人青睞。根據集保中心股權分散資料統計，6月份以來台股ETF投資人數儘管整體成長13萬人，不過個別水ETF人數各有消長，33檔台股ETF僅15檔人數持續增加，且集中在其中5檔ETF，人數增加最多，這些ETF都是以權值型、高股息等存股特質為主。

永豐優息存股ETF自5月份掛牌以來，投資人數快速成長54%，是近期投資人數成長速度最快的台股ETF，該檔ETF也是目前台股ETF唯一設計有雙月配息機制標的，適合穩健型投資人，納入長期存股部位。