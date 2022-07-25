無畏美國費半指數重挫，台股指數力守14900點！上周五美股漲多拉回，其中費城半導體指數大跌2.55%，Nasdaq指數也下跌1.87%，不過短線當道，市場預期，即使上市櫃公司下半年業績可能因通膨升息及終端通路高庫存調整面臨下修、甚至不如上半年，但在新台幣匯兌收益等有利因素挹注下，上市櫃公司上半年財報可望交出不錯的業績，短線逢低搶財報利多的買盤不少，為台股指數帶來支撐。

今天台股雖然開低，盤中也一度下殺至14851.37點，但很快就拉升到14900點之上，盤中亦有關中(8941)、泰福-KY(6541)、利勤(4426)、華星光(4979)、合世(1781)、明達醫(6527)、得力(1464)、福大(4402)、益得(6461)及智晶(5245)等中低價股亮燈漲停，台積電(2330)也力守500元關卡，截至11點30分為止，加權股價指數約14923.39點，下跌25.97點，成交量約1118.82億元；OTC指數為183.05點，下跌0.38點，成交量308.63億元。

今天盤中上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.7%，其次是生醫類股及塑膠類股，分別上漲2.16%及1.65%，表現較差者為航運類股、半導體類股及百貨類股，其中航運類股下跌2.02%，半導體類股下跌0.99%，百貨類股下跌0.8%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲2.62%，表現最差為半導體類股、下跌1.91%。

就技術面來看，上周美國費城半導體因美國國會表決補助半導體的晶片法案強勢，雖然對台灣半導體產業不是利多，但短線搶反彈的買盤還是趁機拉抬，助攻台股指數反彈走高，上周五加權股價指數以14949.36點作收，累計一周上漲398.74點，漲幅約2.74%，周K收紅，也是連3周K收紅，站上14900點，日均量為2379億元；OTC收盤指數為183.43點，累計一周上漲7.7點，漲幅約4.38%，周K收紅棒，也是連3周收紅，日均量557.12億元；今天台股雖然逢上周五美股拉回，但低接買盤強勁，指數維持小跌格局；台股自國安基金於7月12日宣布進場護盤，以及美股反彈大漲帶動穩步推進，日KD從低檔一路爬升，而周KD則是扭轉頹勢，出現黃金交叉，同時成交量保持穩定，顯示控盤得宜，仍有發展空間，不過台股經過連兩周上漲，指數已反彈約1000點，技術指標日KD來到80以上超買區，眼前已不宜積極作多，預估本周指數偏多震盪，或有挑戰季線的機會，但要留意量能變化。

分析師表示，本周美國聯準會將召開利率決策會議，多位官員已表態支持升息3碼，減緩市場對加速緊縮的擔憂，且美國與台灣科技股財報、法說重頭戲登場，企業展望、庫存去化及資本支出規劃將至為關鍵，牽動美股後續走勢，而台股指數突破月均線，短線趨勢偏多，惟季線仍下彎且扣抵值在高檔，若反彈靠近季線時仍須減碼，基本上不增加部位以控制風險。

目前台股觀察重點在成交量，過去兩周成交量保持平穩，顯示籌碼穩定，一旦爆量，短線行情就面臨危險，建議短線擇優佈局，選股以跌深權值股、高速運算、網通與IPC、汽車零組件、綠能/儲能為主選股以法人偏好的科技股優先。

鴻海(2317)今年第2季合併營收達1.51兆元，營收達成率109%，優於研究處預期；四大產品線皆較去年同期成長，其中以伺服器產品成長動能最強勁，今年第3季iPhone新機出貨量及時程如同去年，未有下修或遞延，下半年營運穩定，可逢低佈局。