大陸19日單日新增確診人數逼近千人大關，彭博社報導指出，疫情在大都市以外蔓延開來，徹底抑制新冠疫情的「清零」政策遭受考驗。

大陸公布19日單日新增確診人數達935人，較18日的699人更為增加，達到從5月21日以來的最高紀錄。廣西壯族自治區新增277人染疫，這一波疫情已讓當地總計1106人確診。

甘肅省則新增確診者353人，總計1306人染疫，省會蘭州大半地區已展開一個禮拜的封控。上海新增確診人數為15人，較昨日23人減少。

北京新增感染人數只有一人，而每日確診人數將近5周都被控制在個位數內。北京市延長飯店舉辦婚禮、派對與會議的禁令，此舉在社交平台上引發批評的聲浪。微博上出現「這叫飯店從業人員何去何從？」「這既不合理也非理性」的聲音。

該報導指出，大陸清零政策已經為經濟和社會帶來極大的損失，上一季的經濟增長速度較兩年前疫情爆發時創下最低紀錄，恐難達成官方訂下的全年5.5％目標。