封測廠力成(6239)周二召開線上法說會，公司上半年營收、EPS雙創歷史新高，董事長蔡篤恭提到，外在太多不確定性因素的影響下，下半年半導體產業受到庫存調整考驗，但力成有新技術與新客戶開發，雖然對下半年營運展望較4月時看法下修，但依舊樂觀看待今年營運成長，法人預測，第三季營收季成長將持平或正負幾個百分點，仍樂觀看待今年營收及獲利的繼續成長。

以產品類別觀察，力成第二季以邏輯(Logic)、NAND分占34%最高，邏輯持平去年同期、較首季36%略升。NAND較首季略降、較去年同期的37%也下降。DRAM占21%，低於首季22%，仍高於去年同期19%。SiP/Module占11%，均低於去年同期10%、首季9%。

力成上半年邏輯(Logic)升至35%；NAND降至34%；DRAM占21%，高於首季18%、低於去年同期22%；SiP/Module降至10%。

力成表示，烏俄戰爭膠著、國際通澎正影響著全世界的經濟，大陸封城、動態清零的防疫政策也重創了全球的供應鏈並且削減了消費性產品的銷售，深度依賴大陸供應鏈及大陸市場銷售的產品與企業正急於應對突然而來的變化，預期半導體景氣會有短期的修正，但車用、高階應用仍維持正面的看法。

以第三季來看，DRAM方面，PC、手機及繪圖需求下修，而資料中心、車用、高效能運算(HPC)需求持穩。NAND&SSD，受手機及PC銷售衰退影響，需求下修、庫存調整，不過資料中心需求仍然持穩。邏輯方面，持續看好，尤其在Flip Chip及先進封測技術客戶的開發，仍能呈季及年成長的趨勢。

各子公司方面，Tera Probe/TeraPower主要客戶為台灣、日本、歐美車用電子及高端應用產品的測試，需求仍然強勁。超豐(2441)受到客戶調整庫存的影響，未來幾個月的營收會有較大輻度的向下修正，超豐的財務及成本結構堅強，對客戶訂單調整的應變能力較強。

整體來看，受到外在太多不確定性因素的影響，法人預測，第三季營收季成長將持平或正負幾個百分點，仍樂觀看待今年營收及獲利的繼續成長。