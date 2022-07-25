大陸防疫政策持續「動態清零」，對於在華外企造成不少衝擊。據日本帝國數據庫資料顯示，截至今年6月，進駐中國的日本企業為12706家，為過去10年最少。

日本共同社報導，日本帝國數據庫22日公布的調查結果顯示，以徹底封控為目標的「清零」政策等令在華日企開展業務的風險升高，日企「去中國化」的動向正在加劇。

報導稱，與疫情蔓延初期2020年2月的上次調查相比，日企減少940家（約7％）。而上次調查後，新進駐的企業達到1352家。以中國全境為對象的以往調查中，2012年的14394家為最多。

報導稱，進駐地最多的是上海，達到6028家。但較上次調查減少272家，減少數在各地區中也居首。上海從今年3月下旬起實施約2個月的封控，零部件供應遲滯等因素給在華日本企業的生產活動造成巨大影響。

帝國數據庫分析稱，清零政策下的長期封鎖導致停工停產、物流和供應鏈混亂，出現以歐美企業為中心的去中國化動向，日企也在推進關閉工廠等生產布局調整。