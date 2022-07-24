日本帝國數據庫22日公布調查結果顯示，截至6月，進駐中國的日本企業為12,706家，為過去十年最少。調查指出，中國以徹底封控為目標的「動態清零」政策等，造成外企展開業務的風險升高，去中國化的情況正在加劇。

日本共同社報導，與疫情爆發初期2020年2月的上次調查相比，日企減少940家（約7％）。在上次調查後，新進駐的企業達到1,352家。在以中國全境為對象的過往調查中，2012年的14,394家為最多。

最多日企進駐的地點是上海，達到6,028家。但較上次調查減少272家，減少數量也在各地區中排第一。上海自2022年3月下旬起實施約2個月的封控，零組件供應遲滯等因素，對日企的生產活動造成巨大影響。

帝國數據庫分析，「動態清零」政策下的長期封鎖導致停工停產、物流與供應鏈混亂，出現以歐美企業為中心的去中國化動向，日企也在推進關閉工廠等生產布局調整。