三大主要產品均出現衰退，連蘋果新機上市也無力挽回，穩懋(3105)不僅第3季旺季不旺，更罕見出現第3季營收預估季減mid-twenties百分比，對此，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，主要是因大陸Android智慧型手機市場庫存調整及大環境不確定因素影響，至於手機PA庫存修正至何時還沒有答案，在市場需求疲弱下，穩懋今年資本支出亦由120億元下修至80億元。

穩懋今天下午舉行線上法說會，儘管大陸智慧型手機庫存調整從第1季就開始，但俄烏戰爭於2月底開打至今尚未結束，且第2季大陸進行嚴格防疫封控，不但影響中國當地的消費需求，也導致原物料短缺及全球供應鏈的中斷，推升原已居高不下的通膨，更進一步影響終端需求，以致於智慧型手機庫存去化的速度似乎至今仍然緩慢。

儘管蘋果高階智慧型手機客戶仍然依照過往的步調下單備貨，在整體手機需求透明度偏低情況下，以及Infra與WiFi也不好下，三大主要產品同步衰退，不僅讓穩懋第3季旺季落空，穩懋更預估，第3季合併營收預計將較第2季下滑mid-twenties(25%)百分比；第3季毛利率預計約落在low-twenties(21%到23%)的水準，季減幅度高於原已保守看待的市場預估。

陳舜平表示，第3季各產品線，唯一有一些成長就是光學部份，其他產品線均是衰退，其中衰退幅度最大的是Cellular PA，不只大陸，整個Android市場都相對弱，僅美系品牌客戶需求正常沒有受到影響，雖然公司大部分客戶都是全球銷售，但過去兩年純大陸訂單有佔到Cellular PA近一半，所以對穩懋有比較大的影響，亦對第3季營收影響非常大，Infra無論基地台建設或低軌道衛星訂單本來就不是固定的訂單，第3季看起來也微幅衰退，WiFi佔比本來就不高，衰退相對較少。

針對法人詢問大陸智慧型手機市場庫存調整何時結束？陳舜平表示，大陸相關客戶狀況還是很弱，618採購表現也不怎麼好，今年第3季還是持續修正，進行產品庫存調整，但要修正到什麼時候？目前還沒有答案，要一季一季來看，9月是全年新機發表時間點，今年第4季或明年第1季還會不會衰退，要看今年第3季末及第4季新機發表再看看。

終端客戶面臨高庫存調整，穩懋也放緩擴產腳步，將今年資本支出由原先120億元降至80億元，新增約2000片產能將延至年底，屆時總產能將達43000片。

陳舜平表示，第3季合併營收下滑，主要是因庫存修正，2021年下半年智慧型手機市場展望樂觀，之後發生俄烏戰爭、通膨升息及大陸封控等，致使手機出貨數量有比較大的衰退，目前穩懋與客戶關係，以及客戶在公司開光罩的數量很穩定。

穩懋強調，將繼續投入研發量能，開發新應用客戶及所需技術，因為今年大環境的變化只是短期的現象，5G的大趨勢持續不變，相關基礎建設及低軌衛星佈建都未臻完備，Wi-Fi 6/6E/7尚在向前推進當中，光通訊及光感測相關應用也處萌芽階段，樂觀看待產業長期的成長趨勢。