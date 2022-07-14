晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，總裁魏哲家預期，半導體庫存去化將持續至2023年上半年，但公司客戶需求仍遠超出產能，預期明年稼動率將維持健康水準，營收有信心維持成長，未來幾年美元計價營收的年複合成長率（CAGR）15～20％目標不變。

先進製程方面，魏哲家表示，3奈米的N3製程將如期在下半年量產，主要應用於高效運算及智慧手機，加強版的N3e製程預期在明年下半年進入量產。2奈米的N2製程將採用環繞閘極（GAA）架構，效能將較N3e提升約20％，2024年風險試產、2025年量產目標不變。

針對法人提問面對庫存去化壓力，台積電第三季營收預期仍能強勁成長，魏哲家對此表示，面對部分應用需求疲弱，公司已有預期客戶將調節庫存，預期將持續至明年上半年。不過，整體客戶需求仍遠超過公司產能，預期明年稼動率仍將維持健康水準。

至於高速運算（HPC）及高階手機等需求展望，是否亦會出現庫存調節問題，魏哲家回應，高速運算客戶存貨雖然較多，但因此應用領域需求相當強勁，因此波動不會像消費電子等應用那麼大，而高階手機的庫存量也沒有那麼高。

展望後市，魏哲家指出，雖然全球總經局勢不穩，但全球數位化發展趨勢不變，受惠中央處理器（CPU）、繪圖晶片（GPU）、人工智慧（AI）及5G智慧手機等產品矽含量增加，預估未來產品矽含量年複合成長率達7～9％，且對先進製程需求越來越高。

魏哲家預期，高速運算將是台積電未來營收占比最大應用領域，也是最重要的成長動能領域，對未來幾年的美元計價營收年複合成長率達15～20％目標不變。

資本支出規畫方面，台積電先前預期今年資本支出約達400～440億美元，公司對此表示，由於部分設備交期遞延至明年、主要集中在成熟製程，故今年資本支出估約400億元。而公司是針對「特殊」成熟製程產能擴增50％，對於未來需求展望維持健康「很有信心」。