台股7月跌破14000點後一路反彈，至今彈升將近1000點，國泰金今天公布民眾下半年對台股指數高低點預期，接近5成民眾認為台股指數下半年高點低於17,000點，而有7成的民眾預期2022下半年台股低點將在15,000點下方。

全球股市受到通膨、戰爭、升息等因素衝擊，6月表現相當疲弱，使得民眾投資信心大幅滑落。對今年下半年走勢看法，也偏向悲觀看待。這次調查結果顯示，高達47.3％的民眾認為，下半年高點在17,000點下方，26.9％的民眾預期高點落在17,000~18,000點區間，22.6％則認為落在18,000~19,000點區間，僅3.2％的民眾預期高點會超過19,000。總結近5成的民眾預期2022下半年台股高點會低於17,000點。

低點部分，48.7％的民眾預期下半年台股低點將落在14,500點下方，20.8％的民眾認為台股低點將落在14,500~15,000點區間，15.9％的民眾則預期低點落在15,000~16,000點區間。總結而言，接近7成的民眾預期2022下半年台股低點將在15,000點下方。