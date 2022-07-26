台股自2017年開始實施當沖降稅制度，成功帶起台股熱度，吸引不少年輕人投入股市，但是當沖交易是雙面刃，高槓桿也帶來了高風險。一名女網友在臉書《靠北老公2.0》上發文指出，老公2年前靠當沖大賺600多萬元，當時還買了一輛特斯拉，甚至把月薪16萬的工作辭掉專職炒股，沒想到好景不長，台股今年空頭氣勢強勁，至今已經賠了1000萬元，為了籌錢還把特斯拉賣掉，令人不勝唏噓。

原PO表示，2020年老公在股市嚐到甜頭，只靠當沖大概賺了600多萬，還買了一輛特斯拉。但好景不長，2021年上半年一開始操作很順，甚至把每日額度加大，每天進出都是千萬，但到了下半年一路慘賠，2021整年只小賺20萬，生活品質變很差吃飯都成了問題。

原PO老公一步步走向債務深淵，今年2022從年初一路小賺大賠到現在，到7月時已經賠了1000萬元，6月為了籌錢還把特斯拉賣掉。原PO勸老公別再這樣玩了，但對方聽不進去，最近做空又被嘎漲停，「一天200多萬直接沒了」，讓她鐵心離婚。

貼文一出引發網友熱議，紛紛表示「連工作都不做癡心妄想的靠股票賺錢，他家是有金山銀山嗎？」、「真的瘋，16萬薪水太重要了，賭徒心態真的不行」、「這種就跟賭博一樣，嚐過甜頭就回不去了，早點離婚是對的」、「沒見好就收輸到脫褲子還想著扳回來，如果他還有這種心態應該過不久就會跑去借高利貸」、「投資只能玩玩別太認真，正職的收入才是根本啊」；也有網友認為，當初原PO老公大賺錢，要提出辭職的時候，就應該更早拉他一把了，不能讓他辭職。