安倍晉三遭槍擊 綠委：為東亞地緣政治埋下更多動盪風險

前日本首相安倍晉三今（8日）傳出在日本演講時遭受槍擊，民進黨立委邱志偉正在立陶宛訪問，他錄製影片盼安倍晉三能平安脫離險境，他強調，挺台日本前首相遇刺勢必會為東亞地緣政治埋下更多動盪風險，後續效應台灣國安團隊必須特別留意。

邱志偉表示，雖然自己尚在立陶宛訪問，但聽到安倍晉三遭槍擊，感到十分震驚與難過，期盼他能平安脫離險境。安倍晉三非常挺台，過去曾於2010年訪台，在2012年再任首相後，挺台政策不斷，包含在台日關係上，2017年1月1日起日本對台代表機關「交流協會」更名為「日本台灣交流協會」，讓台日關係稱謂明確化。2020年前總統李登輝病逝時，派出前首相森喜朗為首的弔唁團，並以親筆信表達慰問，顯示對台日關係的重視。

他說，除了外交上，安倍晉三不管是在任內，或是卸任後，都對台灣各種處境表達強烈關懷。包含多次強調WHA應該邀請台灣參加，2020年版外交藍皮書更大幅描述台灣是日本重要夥伴，2021年時更曾呼籲，「台灣有事等同日本有事」。

最讓人感動的，當屬台灣遇到天災時，安倍晉三多次表達慰問，2018年2月6日花蓮發生規模6.0地震，日本不但迅速派出救難小組，安倍晉三更親筆題字「台灣加油」，並錄影片表達對台支持。

邱志偉表示，台灣在疫情嚴峻之際，日本提供台灣124萬劑AZ疫苗，背後也是安倍強力主導。去年台灣鳳梨遭中國打壓，安倍也第一時間發文挺台灣農產品，對台灣的力挺可謂是全方位。

他說，安倍晉三曾說「日本有事等同台灣有事」，傳言也將於7月將來台訪問，卻在此時發生這樣的意外，時機敏感得令人感到不安。挺台日本前首相遇刺勢必會為東亞地緣政治埋下更多動盪風險，後續效應台灣國安團隊必須特別留意。期望安倍晉三早日康復，大家都會為他祈福！