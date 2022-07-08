日本前首相安倍晉三8日在奈良縣演講時遭一名男子持槍擊中胸部，目前心肺停止急救中。對此，台北市長柯文哲及副市長黃珊珊8日皆透過臉書發文發聲，柯文哲表示，暴力攻擊是文明社會無法接受的事。黃珊珊則表示不分國籍、種族、黨派，譴責暴力是唯一共識，兩人皆透過臉書祝福倍晉三，盼他盡快平安脫險。

根據日媒報導，安倍送醫時意識不清、心肺停止，已由直升機緊急送醫救治，柯文哲在臉書表示，這則消息震驚國際，必須公開譴責暴力，民主社會應講道理溝通，而非以暴力對待，「安倍晉三遭受暴力攻擊，這是文明社會無法接受的事情」。安倍晉三不只對台灣友好，還多次公開力挺台灣，更是台日友好重要推手，希望安倍晉三早日平安脫險。

而副市長黃珊珊也在臉書PO文，稍早在行程中得知這個令人震驚的消息，我認為不分國籍、種族、黨派，譴責暴力是唯一共識，民主社會應藉由對話消弭分歧，人性的界線不容侵犯，任何形式的暴力決不被容許。並表示安倍前首相原定七月訪台，一直是東亞和平穩定的重要推手，其貢獻有目共睹，祈禱安倍前首相盡速脫險、一切平安。