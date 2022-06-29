北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）週二在馬德里宣布土耳其不再反對芬蘭與瑞典加入，正式邀請兩國成為新的北約盟國；與此同時，美國總統拜登在與西班牙皇室成員會面後也接聽了兩國首相的電話，他們談論了與土耳其總統達成的協議，也象徵著拜登的大膽計畫到了最後的完成階段。CNN揭露，拜登邀請兩國加入北約的計畫在半年前就已開始。

自從拜登在去年12月第一次打電話給芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）邀請芬蘭加入北約的6個半月裡，歐洲局勢發生了極大的變化，俄羅斯對烏克蘭的入侵行動推翻了與其接壤國的想法，使其重新考慮自身的國家安全政策。

雖然在當時的背景下邀請芬蘭加入的前景有些牽強，但拜登很清楚俄羅斯總統普丁在烏克蘭邊境集結軍隊，所以他還是提出了邀請。3月入侵開始後，拜登與尼尼斯托在白宮討論提案的細節時，拜登打電話給瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）邀請其加入，5月，兩國正式提交加入北約的申請。

但兩國加入的還需面臨土耳其的堅決抵制，土耳其一直認為兩國窩藏該國認定的恐怖份子庫德工人黨（PKK）成員，還希望兩國可以解除對土的武器禁運。拜登在三國的交談中有目的的保持距離，避免將美國放入談判中。有歐洲官員表示:「美國不想把自己捲入會談其中，因為土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會趁機索價，要求一堆事情。」

而儘管北約峰會接近，各方之間的談判仍僵持，讓美國與歐洲的官員對兩國加入的前景感到沮喪；然而週二早上，拜登接到兩國首相的電話，請求他與艾爾多安通話。有官員表示，拜登一直鼓勵土耳其領導人在馬德里峰會前同意兩國加入北約，而美國願意在西班牙與土耳其展開正式的雙邊會談。

艾爾多安長期以來對美國感到不滿，包含華府拒絕出售F-16等議題；但無論如何，北約的領導人都將結果視為一次外交勝利，北約準備迎接兩個新成員。