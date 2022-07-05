《華爾街日報》援引消息人士報導，美國總統拜登總統很快就會宣布取消部分在川普前政府時期對中國進口商品課徵的關稅，然而這項決定因為相互矛盾的政策目標而受到制約，即既要解決通膨問題，又要在經濟方面持續對北京施壓。

知情人士表示，拜登可能在本周宣布決定，可能包括暫停對服飾和學校用品等消費品徵收關稅，以及推出一個廣泛的框架讓進口商申請關稅豁免。

另一方面，美國政府考慮調高對工業機械、運輸設備等策略性產品的關稅，也可能依據「1974年貿易法301條款」（1974 Trade Act's section 301）對中國補貼高科技產業啟動新調查。據悉美國貿易代表處已經籌備數個月，而這可能導致新一輪產品被徵收關稅。

白宮發言人對此消息表示，拜登尚未作出最終決定。

川普執政時期對價值數千億美元的中國進口商品祭出最高達25%的關稅稅率，其中包括自行車、藍牙設備和服飾等許多消費性產品。

在鬆綁前朝對中國祭出的進口關稅方面，拜登政府內部意見分歧，因此相關措施一直懸而未決。據傳美國財政部長葉倫和商務部長雷蒙多支持取消部分關稅以緩解國內通膨壓力，但貿易代表戴琪和白宮國安顧問蘇利文等人則持反對意見，認為此舉可能讓美國失去重要的談判籌碼。

6月早些時候，葉倫在美國眾議院歲入委員會（United States House Committee on Ways and Means）聽證會上表示，她認為部分關稅最終是由美國人支付，而非中國人，這不利於美國消費者和企業，政府正在設法以更具戰略意義的方式「重新安排這些關稅」。

不過她也表示，雖然調降部分關稅可能是合理的，或許有助於降低一些消費者價格，但對於高達8%的年通膨率實則影響有限，「我不認為關稅政策是對抗通膨的萬靈丹」。

雷蒙多在6月初被問及華府是否考慮取消中國商品進口關稅時表示：「取消如家庭用品和自行車等產品關稅，可能是合理的做法。」她並坦承拜登正在研擬相關措施。

戴琪日前表示，對中國課徵關稅是美國的「重要籌碼」，取消關稅對抑制通膨的效果有限。蘇利文亦抱持類似的看法，這一派美國政府高層主張在降低中國關稅的同時應提出配套措施，以持續對中國施壓，要求北京當局改變有損美國企業和勞工的政策。